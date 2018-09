Antoine Griezmann: "Quedarme en Atlético de Madrid fue la decisión más difícil de mi vida"

El atacante del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, fue blanco de duras críticas tras conocerse rumores sobre su posible salida del conjunto rayado para enrumbar hacia Camp Nou donde el FC Barcelona lo esperaba con ansias, sin embargo, el francés determinó quedarse en el Wanda Metropolitano.

No obstante, el 'Principito' confesó que una de las personas que influyó en su postura fue el entrenador argentino, Diego Simeone. La fidelidad del campeón del mundo en Rusia 2018 fue recompensada por los directivos: se le renovó el contrato con una mejora salarial sustanciosa: es el mejor pagado del equipo. Llegando al tope que - en el enfrentamiento ante Real Madrid - era el jugador con el sueldo más alto.

En declaraciones a Telefoot, Griezmann volvió a referirse sobre el tema de lo difícil que fue decidir quedarse en el Atlético Madrid y no emigrar hacia FC Barcelona. "Todos me dieron amor y todos querían saber cómo estaba. No me arrepiento de haberme quedado en el Atlético y no marcharme al Barça. Fue la decisión más difícil de mi carrera. Yo desperté a mi esposa a las 03.00 de la noche para hablar del tema", detalló.

Uno de los grandes objetivos de Griezmann es quedarse con la UEFA Champions League y jugar la final en el Wanda Metropolitano. "Vamos a intentar hacerlo mejor que el año pasado porque no llegamos a octavos de final. Y eso no fue fue mentalmente. En Liga intentaremos hacerle cosquillas al Barcelona y al Real Madrid", concluyó.

EL DATO

Antoine Griezmann recibió duras críticas de Sergio Ramos y Diego Forlán debido a que había dejado entrever que estaba al mismo nivel que Lionel Messi y Cristiano Ronado.