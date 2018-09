Paul Pogba: "Hay gente que crea polémica hasta por saludar"

Luego del empate de 1-1 del Manchester United con el Wolves por la última fecha de la Premier League, los medios especializados de Inglaterra empezaron a crear polémica por supuestos problemas en la interna de los vestuarios del Old Trafford.

Por su parte, Paul Pogba, molesto debido a rumores que considera falsos, publicó en Twitter lo siguiente: "Hay personas que generan polémica hasta por un 'buenos días'. Tengasn todos un buen día al estilo de Paul Pogba".

Some people make polemic even from “good morning” to create drama 🙄 Big Pogoodmorning everyone hope u get it twisted 😂