Lionel Scaloni:"Hablé con Messi y no será convocado" [VIDEO]

Lionel Messi no estará en el grupo de convocados para esta próxima Fecha FIFA doble donde Argentina enfrentará a las selecciones de Irak y Brasil. Esto pasó mientras conversaba Lionel Scaloni (actual DT de Argentina) con '90 minutos de fútbol' del Pollo Vignolo.

El periodista argentino fue directo y le preguntó si Messi estaría en la lista de Argentina, cosa que sorprendió al entrenador argentino: "Uh qué áspero, de arranque nomás. La lista sale creo que hoy o mañana, los jugadores ya han sido convocados en su mayoría, los de afuera en Europa, no te lo puedo decir hoy pero maso menos ya se lo pueden imaginar todos ustedes".

Respondiendo después con una retórica ante la insistencia por enterarse sobre 'La Pulga' del periodista argentino conocido en todo el continente: "¿No te lo imaginas? Bueno, Leo no va a venir", señaló Scaloni con una voz algo temerosa.

"Es obvio que hablo con él (Messi), todos saben que tenemos una buena relación, no hace falta decirlo, seguimos pensando que lo mejor es ahora que no venga, que no esté. Ahora estamos en una etapa diferente y estos chicos que están ahora tienen que seguir jugando, seguir poniéndose la camiseta de la selección".

Finalmente Scaloni dejó en claro que no seguiría como actual director técnico de la Selección Argentina: "El entrenador que tiene que venir decidirá si estos chicos de ahora que están jugando, tienen la capacidad de seguir vistiendo la camiseta o de lo contrario llamará jugadores que tanto nos dieron", lo tiene claro con referencia a su trabajo el 'tocayo' de Leo.

EL DATO:

Lionel Scaloni asumió la dirección técnica de Argentina después de que botaron a Jorge Sampaoli.