James Rodríguez podría ser el jale 'bomba' del mercado de fichajes

El volante de la selección de Colombia, James Rodríguez, todavía no tiene claro que pasará con él en los próximos meses. Su destino es toda una incógnita debido a que para el entrenador croata del Bayern Münich, Niko Kovac, el mediocampista sudamericano no es una pieza indispensable en su once inicial.

Esto falicitaría su salida del cuadro alemán y buscaría nuevos aires. Hay que recordar que el colombiano fue cedido por el Real Madrid al cuadro bávaro y, en resumidas cuentas, tendría que retornar a suelo español, pero también parece que Julen Lopetegui no lo tiene en sus planes.

Los germanos disponen de una opción de compra por la carta-pase del ex futbolista de Banfield de Argentina: tendrían que abonar la suma efectiva de 42 millones de euros si pretende hacerse con los servicios del ex mundialista en Rusia 2018. Su representante, Jorge Mendes, se reuniría con los directivos de ambos clubes antes de enero para tener en claro cuál es la presente disposición.

Según medios internacionales, el mayor interés existente es de la Premier League: Manchester United y Manchester City. Sin embargo, no es descabellada el ingreso del mediocampista al conjunto de FC Barcelona, quién ha tenido buenas experiencias con jugadores sudamericanos. Toca esperar qué tiempo y a donde finalmente llegaría James Rodríguez.

EL DATO

James Rodríguez debutó en el Envigado en la temporada 2006/07. En dicha temporada, disputó 8 encuentros.