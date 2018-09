FIFA aún no tiene en mente definir por penales los partidos en fase de grupos en caso empaten

Los últimos días corrió la información que la FIFA habría decidido acabar con los partidos empatados en una fase de grupos – a partir del Mundial Qatar 2022- con la medida de definir con penales. "Los penales podrían ser la respuesta para tratar de garantizar que no tengamos estos problemas cuando haya igualdades en la última jornada", señaló The Sun.

Allegados a la FIFA desmienten que haya acuerdo para reglamentar que los partidos de fase de grupos que terminen empatados se definan por penales. Aseguran que es una de tantas alternativas en estudio y que todo dependerá del formato del Mundial 2026. pic.twitter.com/9OXX3NUUyj — VarskySports (@VarskySports) 27 de septiembre de 2018

Sin embargo, hoy allegados también a la FIFA, descartaron esta noticia y señalaron que recién será evaluado recién para el Mundial 2026. “Allegados a la FIFA desmienten que haya acuerdo para reglamentar que los partidos de fase de grupos que terminen empatados se definan por penales”, señaló el periodista Varsky.

PUEDES VER: ¡Oficial! Alemania organizará la Eurocopa 2024

El mismo periodista señala que los allegados a la FIFA piensan que es una ‘de tantas alternativas en estudio y que todo dependerá del formato del Mundial 2026’, pero no para la Copa del Mundial del 2022 que se desarrollará en Qatar porque es muy pronto y aún no ha sido evaluado si va funcionar o no.