Pedro Gallese a un paso de pertenecer a Boca Juniors

Pedro Gallese está cada vez más cerca de llegar a Boca Juniors, pero la operación depende de un resultado positivo del “xenieze” ante el Cruzeiro, este jueves en la Copa Libertadores.

Christian Lagrotta, representante de “San Pedro”, y el Veracruz aprobaron la salida y solo esperan el “OK” del técnico Guillermo Barros Schelotto, de Boca, para cederlo. Cabe señalar que el cuadro “che” no tendrá problemas para solventar los US$ 300 mil por el préstamo de “Piero” hasta fin de año.

No obstante, el éxito en Brasil es clave para los intereses de Boca, pues no tendría sentido fichar a otro portero si no se logra la clasificación. La ida de cuartos en La Bombonera quedó 2-0 para los “bosteros”.

Recordemos que Esteban Andrada, guardameta titular de la “azul y oro”, sufrió una fractura en la mandíbula y no jugará lo que resta del 2018. Gallese llegaría para reemplazarlo. “Si llego a Boca sería feliz y cumpliría un sueño. El jueves voy a hinchar por ellos y ojalá les vaya bien. Mi llegada depende si ellos clasifican. declaró la “Tarántula” a TyC Sports. Gallese brilló en la cancha de River Plate en la Libertadores 2015 (con Aurich) y en La Bombonera defendiendo a Perú en la última eliminatoria. En Argentina ya lo conocen.

El guardameta llegaría al conjunto “xeneize” hasta diciembre en calidad de préstamo.