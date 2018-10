Neymar: "No seguiré lloriqueando, tengo todo para ser el mejor"

Neymar Jr hoy muy temprano en conferencia de prensa con motivo del partido por UEFA - Champions League entre PSG y Estrella Roja, el futbolista brasileño desarrolló diversas ideas y tiene claro que su llegada en 2017 marcó su vida de forma importante, tocó diversos temas y se enfocó en su presente contractual.

¿Por qué perdieron en el debut frente al Liverpool?

"Todos tuvimos dificultades en ese partido, no solo los delanteros. Estuvimos buscando soluciones durante todo el partido. El choque fue espectacular y logramos pasar del 2-0 al 2-2, lo cual muestra el carácter del equipo".

¿Por qué tu rendimiento evolucionó después de Barcelona?

"No estoy al 100%, pero eso es normal en este momento de la temporada. Aún estoy buscando mi mejor forma, intento progresar física y técnicamente. Este verano, en la Copa del Mundo, sufrí mucho, llegaba lesionado pero hice todo lo posible por jugar con Brasil, y acabé triste por la forma en la que terminaron las cosas. Pero no puedo seguir lloriqueando. Ya miro hacia adelante".

¿En qué posición te gusta jugar dentro del campo?

"Me gusta jugar de '10'. Ahí puedo controlar el juego y ayudar a mis compañeros, pero yo no pedí ese puesto. El entrenador simplemente prefirió ponerme allí y yo siempre escucharé al que manda. En el Barcelona, Messi jugaba por el centro y por la banda, así que mi función allí era ser más vertical. En el PSG juego diferente, aunque me gusta tocar el balón. Me encanta jugar tanto en el eje como en la banda, me siento muy bien en las dos posiciones".

¿Has evolucionado en la temporada?

"La verdad es que no cambie nada. Siempre he estado bien aquí, me siento feliz en el campo, voy a mí mejor nivel. Él (Tuchel) trajo algo nuevo al vestuario. Desde nuestra primera conversación me di cuenta de que era un ganador que quería mejorar las cosas. Sabe dónde quiere ir, nos lo demuestra en cada entrenamiento, en cada partido. Espero que nos lleve a la victoria en la Liga de Campeones".

Así es como se desarrolló Neymar en una conferencia de prensa muy espontánea, donde blanqueó sus motivos y explicó por qué su irregularidad lo viene marcando. Además, también habló sobre su compañero de equipo Mbappé: "Estoy muy feliz de evolucionar a su lado. Es un jugador muy ofensivo que le gusta ganar y cuando no lo hace ves el enfado en su cara después. ¡Le puede durar varios días!".

EL DATO:

Neymar Jr salió del FC Barcelona con destino al París Saint Germain por un monto aproximado a los 222 millones de euros.