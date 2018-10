Harry Kane: “Los goles de Messi me motivan a anotar muchos”

A pesar de haber sido derrotado en la primera fecha de la Champions League, el objetivo de los integrantes del Tottenham es claro, superar a Barcelona en el compromiso pactado para el miércoles 3, sobre todo el goleador del equipo de la Premier League, Harry Kane, tiene una motivación adicional, medir fuerzas ante Lionel Messi.

“Messi ha fijado el estándar. Él y Cristiano han superado las cifras goleadores habituales en los años pasados metiendo 50 o 60 goles cada temporada y yo, como delantero, quiero intentar igualar eso y hacer lo mismo. Messi aún está marcando goles y eso me motiva a anotar muchos”, expresó el ‘Cuidadano’.

Además, Kane manifestó que tomará este compromiso como un examen a sus habilidades. “Es una gran prueba. Como futbolista, siempre quieres jugar contra los mejores del mundo y Messi lo es sin ningún tipo de duda. Es fantástico y queremos evitar que siga logrando récords”, declaró.

Sin embargo, las cosas no serán tan sencillas para el delantero inglés, pues aunque reconoce que es una pieza importante en el Tottenham, antes de la última fecha jugada atravesó una sequía de seis partidos y un solo gol.

“Supongo que cuando marcas, te ven como la estrella del espectáculo. Me siento bien, genial. El día que no cumpla los retos que tengo, la gente hablará. Entiendo que me estoy quedando atrás en el aspecto goleador en los últimos partidos y espero marcar mañana”, sentenció Harry Kane. .

EL DATO

El Wembley Stadium será escenario del Tottenham vs Barcelona, este miércoles 3 a las 2:00 p.m.