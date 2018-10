Real Madrid: ¿se rompió la relación de Julen Lopetegui con Luka Modric?

La ausencia de Luka Modric en el equipo titular del Real Madrid ante CSKA Moscú por la Champions League han encendidos las alarmas en España, teniendo en cuenta que el conjunto de Julen Lopetegui sumó su tercera derrota consecutiva en solo siete días. ¿Es su primera crisis?

Es preciso recordar que Real Madrid, ante los rusos, presentó el siguiente once: Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon, Kroos, Casemiro, Ceballos, Vásquez, Asensio y Benzema, dejando al croata Luka Modric en el banco de suplentes, sin que Lopetegui dé ninguna explicación.

Sin dudas, este hecho fue duramente criticado por la televisión española y hasta por muchos hinchas del Real Madrid, quienes acusaron a Julen Lopetegui de tener problemas personales con Luka Modric, sin embargo, el mismo entrenador salió al frente para desmentir aquellas versiones.

“Luka Modric no estaba en condiciones de poder jugar de inicio. De ser posible queríamos que no jugara, pero ha tenido que salir a ayudarnos en la segunda parte", reveló Julen Lopetegui, quien no la pasa bien en estos momentos en el Real Madrid, tras la última derrota ante CSKA Moscú (0-1).

Dato

El próximo sábado 6 de octubre, Real Madrid visitará al Deportivo Alavés (11:30 am hora peruana) por la octava fecha de La Liga. ¿Arrancará Luka Modric?