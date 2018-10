Jurgen Klopp, sobre la Premier League: "No creo que tenga sentido pensar ahora en el título"

Este sábado por la Premier League se enfrenta el Liverpool vs el Manchester City en un partidazo por la punta del torneo. En la previa del encuentro, el técnico de los 'Reds', Jurgen Klopp, habló sobre este choque.

Klopp afirma que no se sienten confiados pese a eliminarlos de la Champions League la temporada pasada: "Vencimos tres veces al City la temporada pasada y en ninguna de ellas después del partido, al meternos al vestuario, pensamos 'ahora sabemos cómo ganarles'. Son un equipo impresionante".

Además, se sacó la presión de encima sobre ser campeón de la Premier League a fin de temporada: "No creo que tenga sentido pensar ahora en el título porque quedan muchos partidos por delante. Es un partido en casa contra el City, eso es duro. El año pasado fueron encuentros especiales y espero que este año también lo sean".

Finalmente, el técnico alemán habló sobre su tropiezo ante el Nápoli en Champions: "Tenemos que empezar de nuevo. Este es un oponente nuevo y un reto diferente. Mi fe en el equipo es grande. Queremos mostrar una reacción. No quería perder en Nápoles, pero si me preguntas creo que es la mejor preparación porque no quiero sentir esa sensación de nuevo".