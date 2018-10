"No me creo que el Barcelona me quiera, ya tienen a un pistolero"

Es la nueva sensación en el fútbol europeo. Krzysztof Piatek, delantero polaco de 23 años, está en las filas del Genoa de la primera división de Italia. Es el goleador del momento, ya que tiene trece goles en tan solo nueve partidos jugados y está compitiendo con el mismísimo Cristiano Ronaldo para el 'pichichi' del fútbol italiano. Sin embargo, su futuro es prometedor y el Barcelona de España ya lo está siguiendo desde cerca. El artillero habló con el portal polaco 'Sportowefakty' y también en 'DAZN' y se mostró sorprendido.

"No me lo creo. Lo he oído, pero ya tienen a un pistolero. Cuando los periódicos hablan de mí lo que hago es centrarme en el siguiente entrenamiento", fueron las primeras palabras del delantero del Genoa que ha tenido un inicio de temporada magnífico y se perfila para ser el goleador de este curso. El Barcelona sí lo tiene en su agenda y eso lo ha afirmado 'Diario AS', en donde apuntan que en el último partido del Genoa ante el Parma enviaron algunos emisarios para seguirlo de cerca.

"Después de la gran temporada que hice la temporada pasada, estaba seguro que iba a dar el salto. Llevo más de dos meses y medio en Genoa y estoy ayudando al equipo, pero no sé dónde estaré en seis meses", comentó Piatek, que lleva la número nueve en la espalda. No quiere seguir especulando sobre su futuro, pero muchos ya lo empiezan a ver como el sucesor de Robert Lewandowski. Tiene apenas 23 años y puede seguir creciendo futbolísticamente.

Se pudo conocer que también está en los planes de otros clubes de la Serie A. Según apuntó 'La Gazzetta dello Sport', tanto el Inter, como el Milan y Juventus están detrás de los pasos que está dando Krzysztof Piatek. En el fútbol teutón, país donde milita su compatriota Robert Lewandowski (Bayern Múnich), el Borussia Dortmund también lo tiene en la mira. ¿A dónde se irá?

