Kroos y su esperanzador mensaje de cara a los próximos partidos

Toni Kroos es el encargado de manejar los hilos en el Real Madrid. No hay jugada de peligro en el combinado 'merengue' que no pase por los pies del volante alemán, quien cursa su quinta temporada en la 'Casa Blanca'. Es considerado un referente en la institución.

El astro germano es uno de los pocos jugadores que se han salvado de las críticas tras los últimos resultados que ha cosechado el Madrid, escuadra que lleva 4 partidos sin marcar. Ante ello, Kroos publicó un mensaje motivador de cara a los próximos duelos.

"Dos semanas de resultados y partidos decepcionantes, y también mala suerte. Merecimos más puntos porque no jugamos tan mal, pero es lo que es. No olvidar que tuvimos momentos como éste los últimos tres años", se puede leer en el 'tuit' de Kroos.

Two weeks of disappointing results, games and also bad luck. We deserved more points because we didn‘t play that bad -but it is what it is. Don’t forget we also had these moments in the past three years...

Will be a great challenge to stand up again! Hala Madrid! pic.twitter.com/KtkpmfKv2M