¡TENEMOS RIVAL! Ex técnico de San Martín es nuevo DT de Costa Rica [FOTOS Y VIDEO]

La Selección de Costa Rica cuenta con un nuevo director técnico. Hablamos de un viejo conocido en el fútbol peruano, se trata del uruguayo Gustavo Matosas quien asume como mandamás de 'la Tricolor' para el proceso que debería catapultarlos a Catar 2022.

A sus 51 años, Matosas fue técnico candidato que convenció con su trabajo a la Comisión Técnica y Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, más conocida como la Fedefutbol. 'El Charrúa' se mantenía sin dirigir desde hace un año aproximadamente, preparándose para este reto dicen.

El presidente de la Federación de Fútbol Costarricense, Rodolfo Villalobos señaló: “Culminamos una etapa más rumbo al Mundial de Catar. El Comité Ejecutivo ha designado a Gustavo Matosas quien de forma sincera dijo si. Su energía, perseverancia, carácter, fuerza son virtudes que lo acompañan y que hacen que Costa Rica lo recibe con optimismo”.

Mientras que Matosas tuvo algunas palabras en respuesta a este proyecto que lo tendrá como líder de largo aliento: "Me siento muy honrado de poder dirigir a la selección de Costa Rica. No soy de mucho hablar, me gusta más trabajar", afirmó el DT Uruguayo.

Gustavo Matosas ha ido creciendo como profesional, desde que estuvo por Perú, en la Universidad San Martín, se mostró como un director técnico que proponía el fútbol bien jugado con posesión y abarcarse en una propuesta netamente ofensiva. Esta será su primera vez como director técnico de selecciones.

EL DATO:

Perú vs Costa Rica se dará encuentro en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa el 20 de noviembre del presente año.