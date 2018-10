Balón de Oro: Luka Modric favorito, pero no entre los más cotizados de Transfermarkt

Valen oro. El portal Transfermarkt reveló la actual cotización de cada uno de los nominados al Balón de Oro donde, sorprendentemente, el favorito Luka Modric figura antepenúltimo de la lista de los 30 jugadores de France Football.

No obstante, la revista francesa no considera el precio de los futbolistas para elegir al ganador del premio. Si esto fuera así, los principales candidatos serían Lionel Messi y Neymar. Ambos comparten el primer lugar del podio del portal alemán con US$ 207 millones cada uno.

Modric, por su parte, apenas registra US$ 28 millones y solo supera a su compatriota Mario Mandzukic (US$ 23 millones).

Las cifras parecen ser muy injustas con el volante del Real Madrid, quien se llevó el Balón de Oro del Mundial por el buen papel que hizo con Croacia.Además, también tiene en sus vitrinas los galardones de los Premios UEFA y The Best.

En tanto, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, la competencia directa de Modric, si tienen un valor que va más acorde con sus realidades en el fútbol.

El valor del francés del PSG es de US$ 173 millones, mientras que el del portugués, de la Juventus, está en US$ 115 millones.