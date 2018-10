Honduras vs. Emiratos Árabes EN VIVO: amistoso internacional por fecha FIFA en Barcelona

Honduras y Emiratos Árabes Unidos se ven las caras EN VIVO ONLINE en un amistoso internacional por fecha FIFA desde la ciudad de Barcelona. El encuentro se jugará en el Estadio de Montjuic vía TRANSMISIÓN EN VIVO de Líbero.pe.

Honduras llega a este encuentro con la necesidad imperiosa de un triunfo, ya que en sus últimos tres partidos ha caído derrotado ante sus rivales de turno. Uno de los más dolorosos fue el repechaje ante Australia que los dejó fuera del Mundial Rusia 2018.

Por lo que los dirigidos por Jorge Luis Pinto enfrentarán a rival de segundo rango en el mundo del fútbol. Sin embargo, en un inicio el encuentro fue pactado para jugarse a puertas cerradas por un pedido del rival.

No obstante, el presidente de la Federación Hondureña de Fútbol confirmó que las autoridades del estadio habilitarán una de las tribunas del recinto para el ingreso de los hinchas hondureños que pugnaban por asistir.

Por su parte, los dirigidos por Alberto Zaccheroni buscarán su segundo triunfo del año en cuatro encuentros disputados este 2018, en los cuales suman dos derrotas, la misma cantidad de empates y solo una victoria ante Trinidad y Tobago.

HORARIOS DEL HONDURAS vs EMIRATOS ÁRABES EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m. (ET) / 7.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 5.00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL HONDURAS vs EMIRATOS ÁRABES?

En Internet el duelo entre Honduras y Emiratos Árabes, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.