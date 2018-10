Caso Cristiano Ronaldo: Real Madrid anunció acciones legales contra Correio da Manhã

La publicación del medio Correio da Manhã ha causado un gran revuelo debido a la envergadura de su aseveración, y es que el diario portugués afirmó que el delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, se vio forzado a firmar un acuerdo secreto con la ex modelo estadounidense, Kathryn Mayorga, debido al presunto caso de violación del que era acusado el delantero de 33 años.

El citado medio mencionó que CR7 se habría negado en primera instancia para estampar su rúbrica en dicho documento, pero las insistencias desde el Santiago Bernabeú terminaron por convencerlo debido a que los hechos podrían mellar la imagen del seleccionado de Portugal.

"Uno de los principales argumentos que el crack usará es que el Real Madrid le presionó para firmar el acuerdo y para pagar una indemnización a la norteamericana”, indicó el diario portugués.

“Los abogados del Madrid y los del portugués se reunieron varias veces para precisar la mejor estrategia para responder al caso. (Contemplan que) el documento del acuerdo se dio por finalizado en enero de 2010 en contra de la voluntad de Ronaldo, que siempre se negó a pagar ya que aseguró ser inocente”, añadió.

Ante ello, el conjunto del Real Madrid, a través de su cuenta oficial de Twitter, indicó que tomará acciones legales contra el diario portugués Correio da Manhã debido a la información falsa que intenta dañar la imagen del club. También los instó a retractarse.

"El Real Madrid C. F. comunica que ha emprendido acciones legales contra el diario portugués Correio da Manhã por la publicación de una información rotundamente falsa y que intenta dañar gravemente la imagen de nuestro club. El Real Madrid no tenía conocimiento alguno del hecho al que se refiere dicho diario relativo al jugador Cristiano Ronaldo y, por tanto, no pudo ejercer ninguna acción sobre algo que desconocía absolutamente. El Real Madrid ha exigido una rectificación total por parte del citado medio", detalló.

EL DATO

Cristiano Ronaldo y Kathryn Mayorga firmaron un acuerdo en el año 2010, la misma que fue revelada por la revista alemana Der Spiegel.