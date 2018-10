Eden Hazard puso fecha para su llegada al Real Madrid

Real Madrid no la pasa nada bien en esta temporada por ello, el club presidido por Florentino Pérez busca cerrar el fichaje de Eden Hazard. Por este motivo, el futbolista belga se pronunció al respecto y dijo que en enero no firmará por el Madrid pero si puso una fecha para su llegada al Santiago Bernabéu.

"Ya he dicho mucho sobre mi futuro, pero no es una opción salir en enero", señaló Eden Hazard, quien además reiteró que su deseo es jugador en España, precisamente en el Real Madrid de Lopetegui “para ganar el Balón de Oro”.

Sin embargo, a pesar que Hazard dice que no fichará por el Real Madrid en Enero, Florentino Pérez podría dar un giro total a la situación. Y es que, hace unos días, la prensa española afirmó que el ‘Presi’ le prometió a Lopetegui que hará hasta lo imposible para fichar al futbolista de 27 años.

Como se recuerda, Eden Hazard ha reiterado en varias ocasiones que "El Real Madrid es el mejor club del mundo. Hoy no quiero mentir. Es mi sueño desde que era un niño. Soñaba con ese club. Veremos qué ocurre. No quiero estar hablando sobre esto todos los días. No sé cuándo, pero hablaremos sobre mi futuro pronto”, puntualizó hace unos días el belga.

DATO:

Eden Hazard tiene contra con Chelsea hasta Junio de 2020. Su pase está valorizado en 120 millones de euros