Mónaco de Radamel Falcao destituyó a entrenador Leonardo Jardim

La reciente temporada de Mónaco es una de las más carentes –en cuento a los resultados- que atravesó el club de Radamel Falcao, razón por la que, la dirigencia decidió cesar al entrenador Leonardo Jardim, a pesar de tener contrato vigente hasta el 2020.

Así, el estratega portugués dejó el equipo en la zona de descenso de la liga francesa, y con dos derrotas en la Champions League, sumando 10 partidos seguidos sin haber ganado, sin embargo, Jardim, dejó en claro que está agradecido por los 4 años de vínculo.

"Estoy agradecido y orgulloso de haber sido capaz de entrenar al AS Mónaco durante más de cuatro años. Siempre he dado lo mejor de mí y he trabajado con pasión. Hemos logrado grandes victorias juntos y siempre guardaré esos recuerdos dentro de mí", manifestó Leonardo Jardim mediante comunicado.

Asimismo, el club hizo lo propio con elogios hacia el ex DT, decisivo en el título de la Ligue 1, en la temporada 2016-2017, en la que, Radamel Falcao terminó como el máximo artillero con 8 goles.

"Leonardo se ha establecido en el Mónaco como una referencia en Europa y deja un balance muy positivo. Su pasaje se mantendrá como una de las páginas más bellas de la historia del club. Leonardo seguirá siendo parte de la familia del Mónaco", manifiesta Mónaco a través de sus redes.

EL DATO

Thierry Henry se perfila como el primer candidato para cubrir esa plaza.