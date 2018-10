Arturo Vidal habló sobre las pintas en el Estadio Nacional: "Fue un error" [VIDEO]

El volante de la Selección Chilena, Arturo Vidal, se refirió a las pintas realizadas en el Estadio Nacional de Lima tras el triunfo de la 'Roja' por 4-3. Tras tres años, el mediocampisto realizó una mea culpa y reconoció que fue un error, ello en la previa de un nuevo amistoso entre Perú vs Chile.



En diálogo exclusivo con RPP, el 'King' Vidal consideró que "claramente fue un error" realizar esa pinta en el Estadio Nacional de Lima, en la cual escribieron la frase: "¡¡¡Respeto!!! ¡¡¡Por aquí pasó el campeón de América!!!"

"Claro que no se debe hacer eso. Son momentos que uno vive en el instante y no piensa. Claramente fue un error. Ya está en el pasado, la Selección Peruana creció mucho con eso. Lo tomaron con rabia y les fue bien y fueron al Mundial. Son detalles que a la larga los jugadores no lo tomaron mucho, sino la gente que está afuera", aseguró el jugador del Barcelona.

En tanto, al ser interrogado sobre si él había sido el autor de esa frase, él dio una tajante respuesta.

"No fui yo, pero tampoco diría quién fue. Fuimos los 23 jugadores que estuvimos allí", enfatizó.

Cabe señalar que hace tres años, Perú perdió 4-3 en Lima ante Chile, en un partido marcado por diferentes polémicas. Al término, se pudo apreciar que 'La Roja' realizó esa pinta, lo cual generó la molestia en nuestro país y en diferentes países de la región.