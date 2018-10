Colombia vs Estados Unidos EN VIVO vía Caracol TV: con James Rodríguez, horario, guía de canales TV y alineaciones | Amistoso por fecha FIFA

Colombia y Estados Unidos se medirán este jueves 11 de octubre (6.30 p.m. - hora peruana; colombiana / EN VIVO ONLINE vía Caracol TV, RCN y DirecTV Sports) en el Raymond James Stadium por amistoso internacional de la fecha FIFA. Los 'cafeteros' jugarán la próxima Copa América de Brasil, mientras que los 'yankees' será una vez más el anfitrión de la Copa Oro, que se jugará por decimoquinta vez.

La gran novedad en Colombia y Estados Unidos será que en los banquillos tendrán a entrenadores interinos que no tienen garantías que vayan a seguir en el cargo el próximo año.

A pesar de esa incertidumbre, tanto Arturo Reyes, el técnico que estará por tercer partido con la selección de Colombia para ocupar el puesto que dejó vacante el argentino José Pékerman, como Dave Sarachan, que llegó al cargo tras la renuncia de Bruce Arena en los Estados Unidos. Ambos están ilusionados con la labor que realizan de cara al futuro.

Colombia, que cuenta con todas sus estrellas para el partido (James Rodríguez, Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, entre otros), desea baja la dirección de Reyes que pueda mantener el dominio histórico que ha tenido en los enfrentamientos con Estados Unidos al que ha ganado 12 veces, con sólo tres derrotas y cuatro empates desde que jugaron en Bogotá en 1961.

El último duelo entre ambos equipos se dio en el partido por el tercer puesto de la Copa América Centenario del 2016 y Colombia derrotó por 1-0 a Estados Unidos, gracias al gol que marcó el delantero Carlos Bacca al minuto 31.

Desde entonces, Estados Unidos se quedó sin ir al Mundial de Rusia y Colombia cayó en los octavos de final al perder en penaltis contra Inglaterra (4-3) tras haber concluido el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a 1-1.

"Cuando estás formando un equipo, en algún momento hay una combinación adecuada de juventud y experiencia", declaró Sarachan, técnico de Estados Unidos.

"A medida que nos dirigimos a estos últimos cuatro amistosos del año, sentí que era el momento adecuado para comenzar esa transición. Creo que es importante hacerlo antes de una semana antes de la Copa Oro o de una clasificación para el Mundial", agregó.

