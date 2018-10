México vs Costa Rica TOTALMENTE EN VIVO Azteca y Televisa: horario del DF, canales de televisión y alineaciones por amistoso fecha FIFA | GUÍA TV

México y Costa Rica chocarán este jueves 11 de octubre (8.30 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía Azteca Deportes, Televisa Deportes y ESPN Deportes) en el estadio Estadio Universitario, de la ciudad de Monterrey, por partido de carácter amistoso válido por la fecha FIFA. Ambos selecciones buscan llegar con el mejor nivel para la Copa de Oro y las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Los jugadores extranjeros que ha nominado el profesor Ricardo Ferretti en México, son los siguientes: Raúl Jiménez, Marco Fabián, Diego Reyes, Hirving Lozano, Erick Gutiérrez, Néstor Araujo y Tecatito Corona, dejando en sus clubes a elementos como Guillermo Ochoa y Héctor Herrera, que sin problema de edad pueden llegar al Mundial de Catar 2022, junto a Jonathan dos Santos, jugador de Los Ángeles Galaxy, que está en la MLS.

Nunca cae mal un Fut Tenis por la mañana... 😀 ⚽️



¡Ya nos preparamos para el juego de la noche 🆚 🇨🇷!

📍Monterrey. #PasiónyOrgullo pic.twitter.com/qq5rL6mN2M — Selección Nacional (@miseleccionmx) 11 de octubre de 2018

Costa Rica, por su parte, tendrá al interino Ronald González para enfrentar a la selección de México. El entrenador Gustavo Matosas, recientemente anunciado como encargado de los 'Ticos', no estará en el banquillo sino en un palco del Estadio Universitario.

A diferencia de México, Costa Rica sí convocó a todas sus figuras, encabezados por el arquero del Real Madrid, Keylor Navas, Oscar Duarte (Espanyol), Cristian Gamboa (Celtic), Bryan Ruiz (Santos de Brasil) y Joel Campbell (Frosinone).

Tras el partido ante Costa Rica, México deberá prepararse para recibir a la selección de Chile, rival que tendrá Perú el viernes, para medir fuerzas contra Chile en el Estadio Corregidora, de la ciudad de Querétaro.

#LaSele está lista para enfrentar este jueves a partir de las 7:30 p.m. a @miseleccionmx en el estadio Universitario de Nuevo León



📰 Nota: https://t.co/em1k1hS5q6 pic.twitter.com/0FI4Y1oqmz — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) 11 de octubre de 2018

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: MÉXICO VS. COSTA RICA

Perú: 8.30 p.m.

México (Centro): 7.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.30 p.m.

México (Noroeste): 5.30 p.m.

Costa Rica: 7.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (viernes 12 de octubre)

España (Islas Canarias): 1.30 a.m. (viernes 12 de octubre)

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Chile: 10.30 p.m.

Brasil: 11.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (viernes 12 de octubre)

Francia: 2.30 a.m. (viernes 12 de octubre)

Alemania: 2.30 a.m. (viernes 12 de octubre)

Inglaterra: 1.30 a.m. (viernes 12 de octubre)

GUÍA DE CANALES TV: MÉXICO VS. COSTA RICA

Estados Unidos (Los Angeles): ESPN, Unimás y Univisión.

México: (Pacífico, Sonora): Azteca 7, Canal 5, TDN, Univision TDN.

Honduras: Azteca 7, Canal 5 y TDN, Univision TDN.

Costa Rica: Azteca 7, Canal 5 y TDN, Univision TDN.

Guatemala: Azteca 7, Canal 5 y TDN, Univision TDN.

México (Noroeste): Azteca 7, Canal 5 y TDN, Univision TDN.

Estados Unidos (Texas, USA): ESPN, Unimás y Univisión.

México (Centro): Azteca 7, Canal 5, TDN y Univision TDN.

Perú: ESPN Internacional.

Colombia: ESPN Internacional.

Ecuador: ESPN Internacional.

Venezuela: ESPN Internacional.

Canadá: ESPN, Unimás y Univisión.

Estados Unidos (Miami, USA): ESPN, Unimás y Univisión.

Bolivia: ESPN Internacional.

Paraguay: ESPN Internacional.

Chile: ESPN Internacional.

Argentina: ESPN Internacional.

Uruguay: ESPN Internacional.

España: Deportes Cuatro.

Canarias: Deportes Cuatro.

¿DÓNDE Y CÓMO VER EL AMISTOSO ENTRE MÉXICO Y COSTA RICA?

La transmitido en México del partido entre el 'Tri' y Costa Rica será transmitido por las señales de Televisa, Azteca 7 y TDN. Mientras que para los aficionados en Estados Unidos, se podrá ver en Univisión Deportes. En internet por las respectivas plataformas de Televisa y TV Azteca, Blim, fuboTV y Univisión Now.

ALINEACIONES PROBABLES: MÉXICO VS. COSTA RICA

México: Gibran Lajud, Josecarlos Van Rankin, Néstor Araujo, Jesus Angulo, Gerardo Arteaga, Jesús Dueñas, Marco Fabián. Jürgen Damm, Roberto Alvarado, Ángel Zaldívar y Henry Martín.

Entrenador: Ricardo Ferretti.

Costa Rica: Keylor Navas, Kendal Waston, Giancarlo González, Oscar Duarte, Cristian Gamboa, Ronald Matarrita, David Guzmán, Celso Borges, Allan Cruz, Bruan Ruiz y Joel Campbell.

Entrenador: Ronald González.