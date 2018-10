Yordy Reyna es candidato a ser elegido como el mejor jugador del año en el Vancouver Whitecaps

Noticia que cae bien. El delantero de la Selección Peruana, Yordy Reyna, es uno de los nominados para ser elegido como el mejor jugador del Vancouver Whitecaps en este año. A través de su redes sociales, el equipo norteamericano dio a conocer la noticia de que es uno de los seis jugadores para hacerse de esta distinción.

El exfutbolista de Alianza Lima ha jugado 24 encuentros con su club de los cuales, 19 arrancó como titular. Por el momento, Reyna lleva cinco goles en la actual temporada de la MLS, donde llegó a mitad de 2017 y desde que está en el Vancouver, se ha vuelto pieza fundamental en el equipo de Craig Dalrymple.

El chiclayano de 25 años es uno de los mayores asistidores del plantel ya que tiene 9 asistencias compartiendo el título con Alphonsos Daviles. Debido a esto, el club decidió que sea uno de los candidatos a llevarse el galardón de jugador del año.

Los otros futbolistas que lucharán por este galardón son el defensor costarricense Kendall Watson, los mediocampistas canadienses Russell Teibert y Alphonso Davies, el volante uruguayo Cristian Techera y el delantero sierraleonés Kei Kamara.

Para votar por Reyna, hay que ingresar a la página web del club. La elección del mejor jugador del Vancouver Whitecaps se extenderá hasta el 17 del presente mes.

