Ecuador vs Qatar EN VIVO ONLINE: dónde y en qué canal ver el partido amistoso fecha FIFA

Este viernes en el Jassim Bin Hamad Stadium de Doha (1030 a.m. / hora peruana), Ecuador vs Qatar se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO live streaming vía la señala de DirecTV en amistoso internacional de fecha FIFA. Además, Libero.pe te traerá las mejores jugadas, los goles, las polémicas y el resumen completo del partido al instante.

Ecuatorianos acudieron al estadio para fotografiarse con los integrantes de la Selección y solicitar sus autógrafos. #JuntosHaciaQatar #Ecuador pic.twitter.com/IBN4Pn5OeK — FEF Ecuador (@FEFecuador) 11 de octubre de 2018

Uno de los hechos protagonistas del Ecuador vs Qatar será que este encuentro marcará el uso del VAR por pedido expreso del comité organizador del próximo Mundial, según confirmó la federación sudamericana. "La selección ecuatoriana de fútbol realizó esta noche el reconocimiento de la cancha del estadio Jassim Bin Hamad, donde mañana enfrentará a su similar de Qatar", señala la FEF.

"Estoy tratando de conocer a los muchachos. Llevo como ocho o nueve jugadores que no los he tenido, que apenas los he visto jugar", señaló Hernán Darío Gómez, técnico de la selección norteña, que además, el siguiente martes enfrentarán a la selección de Omán también en la ciudad de Doha.

Adham Mohammed, árbitro jordano de 31 años, fue designado para dirigir el partido entre Ecuador y Qatar. https://t.co/1x2YsgqeVB pic.twitter.com/FlYstlcmBB — FEF Ecuador (@FEFecuador) 11 de octubre de 2018

Mientras tanto, en Qatar señalaron que asumirán el partido con gran responsabilidad para no decepcionar a sus hinchas. "Somos conscientes de la importancia de nuestro partido contra Ecuador, sabemos que será un encuentro muy duro y difícil", declaró Félix Sánchez en la previa del duelo contra los sudamericanos.

Prof. Hernán Darío Gómez: La predisposición de los muchachos siempre es buena pic.twitter.com/p8ncovSIWQ — FEF Ecuador (@FEFecuador) 11 de octubre de 2018

Ecuador vs Qatar EN VIVO | Posibles alineaciones

Ecuador: Domínguez; Paredes, Erazo, Arboleda, Ramírez, Méndez, Francia, Preciado, Ibarra, Bolaños, Valencia.

Qatar: Mohamed Ali; Correiam Afif, Alrawi, Hatim, Khoukhi, Al Haydos, Salem, Mukhtar, Madibo, Abdulla.

Ecuador vs Qatar EN VIVO | Hora Mundial

Ecuador - 10:30 horas

Perú - 10:30 horas

Colombia - 10:30 horas

México - 10:30 horas

Chile - 12:30 horas

Argentina - 12:30 horas

España - 17:30 horas

Ecuador vs Qatar EN VIVO | Guía de Canales

Argentina DIRECTV Sports Argentina

Chile DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Sports Colombia

Ecuador Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador

Egipto beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports

Marruecos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports

Perú DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports, Al-Kass Sports Channel

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports

Siria beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports

Trinidad y Tobago DIRECTV Sports Caribbean

Túnez beIN Sports, beIN SPORTS CONNECT

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela