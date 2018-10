Bélgica vs Suiza EN VIVO ONLINE por la Liga de Naciones UEFA

Bélgica se enfrenta con Suiza por la tercera jornada de la Liga de Naciones UEFA EN VIVO ONLINE este viernes 12 de octubre a la 1:45 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el King Baudouin Stadium y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Los 'Diablos Rojos' vienen de golear en la última fecha por 3-0 a la selección de Islandia con goles de Eden Hazard y Romelu Lukaku (2), ubicándose en el segundo lugar con 3 puntos, al igual que Suiza. Los dirigidos por Roberto Martínez requieren de una victoria para ascender al primer lugar de la tabla.

Bélgica tendrá a disposición a todas sus estrellas para demostrar su mejor versión a los fanáticos. El combinado local tendrá en Hazard y Lukaku a sus principales cartas de gol para llevarse los 3 puntos.

Por otro lado, Suiza viene de perder por 1-0 ante Inglaterra en un partido amistoso. Anteriormente, el equipo de Vladimir Petkovic aplastó 6-0 a Islandia por la Liga de Naciones, asegurando el liderato en el grupo por diferencia de goles.

La última vez que Bélgica y Suiza se vieron las caras fue en mayo del 2016 por un amistoso realizado en el Stade de Genève. Los ganadores del encuentro fueron los 'Diablos Rojos' por 2-1 con goles de Lukaku y De Bruyne, mientras que Dzemaili marcó el descuento.

XI Bélgica: Courtois, Alderweireld, Kompany, Boyata, Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku.

XI Suiza: Sommer, Lang, Schar, Akanji, Rodríguez, Zakaria, Xhaka, Embolo, Shaqiri, Zuber, Seferovic.

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 2:45 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12:45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2:45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3:45 p.m.



