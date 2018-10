Ex jugador del Real Madrid defiende de las críticas a Marcelo [VIDEO]

Edwin Congo explotó ante las críticas que le lanzaron a Marcelo, lateral izquierdo del Real Madrid, por su "falta de juego". Según D'Alessandro, la 'Casa Blanca' necesita un cambio estructural y Marcelo ha perdido rapidez, algo que no es cierto para Congo, que defendió al defensor brasileño con todo. No se calló y dio su parecer sobre el futbolista que tantos títulos ha gozado con la camiseta del último campeón de Europa.

"¿Cómo vas a decir que Marcelo está acabado? Cuando es un jugador que le da la posibilidad al Real Madrid de atacar. Marcelo no está acabado. No digas que los jugadores no sirven, te recuerdo que fueron los que ganaron tres Champions consecutivas", fueron las primeras palabras de Edwin Congo hacia Jorge D'Alessando.

Recordemos que el argentino dijo que el "Real Madrid necesita un cambio estructural, hay jugadores que empiezan a dar síntomas de que están acabados. Marcelo, escúchame: ya cuando subes hay que volver. Ya realmente no vas a jugar como una 'moto'. Ya tiene que venir Jorge Lorenzo a jugar por su banda", fueron las críticas de D'Alessandro hacia el jugador en mención.

Ante esto, Congo siguió su defensa: "Marcelo no tiene ayuda, lo tiene que hacer todo él. No lo podemos traspasar. Es uno de los mejores jugadores que tenemos en ataque. Es un jugador comprometido. Cuando el Real Madrid no tiene a Marcelo, le pesa mucho la banda izquierda porque no hay quién genere fútbol".

VIDEO (Twitter)