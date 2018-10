Jesse Lingard se "queja" de EA Sports por su corte de cabello en FIFA 19

Jesse Lingard, atacante del Manchester United, está feliz y "molesto" a la vez con EA Sports por el juego FIFA 19. El delantero inglés obtuvo al fin su celebración que se lleva ambos dedos índices a la cabeza juntando los puños. Pero el videojuego no solo ha tenido la gentileza de darle el gusto a él, sino también a varios otros futbolistas. Sin embargo, hubo un detalle que olvidaron para Lingard, del cual se quejó mediante sus redes sociales.

A pesar de que se mostró contento en redes sociales por la llegada de la nueva celebración en el videojuego simulador de fútbol, todo da a indicar que EA Sports no se lleva bien con los cortes de cabello. Jesse Lingard se quejó de una manera simpática sobre el nuevo corte que le ha puesto el videojuego. "No han cambiado mi corte (risas)", escribió el futbolista de Manchester United. FIFA 19 solo ha compartido el mensaje, pero no ha respondido la petición del futbolista.

Cabe destacar que el FIFA 19 está disponible para las distintas plataformas de videojuegos que existen, como lo son el Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch y también en la PC. El juego salió a la venta exactamente el 28 de noviembre y algunos 'gamers' resrvaron el juego para tenerlo antes que nadie. Para los que no tienen los suficientes recursos económicos para obtener el juego completo, existe la versión 'Demo' que cuenta solo con la opción de partido rápido y diez equipos.