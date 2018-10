El once que tiene pensado Gareca para la Copa América y Qatar 2022

Está claro. El once que enviará hoy Ricardo Gareca ante Chile será prácticamente el equipo que utilizará tanto en la Copa América Brasil 2019 y en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. No hay más y esto lo sabe el técnico de la selección peruana. No le sobra nada, más aún con las ausencias de Jefferson Farfán por lesión y de Paolo Guerrero por suspensión.

Gallese en el arco, Advíncula, Ramos, Santamaría y Trauco en la defensa, Yotún, Tapia, Cueva, Flores y Carrillo en el mediocampo, y Ruidíaz arriba, conforman el equipo que saldrá a romper la mala racha ante Chile esta noche en Miami. La idea de Gareca es darle continuidad a este once, ya que por el momento es lo 'mejorcito' que hay, teniendo en cuenta que Farfán está a punto de cumplir 34 años y Guerrero 35 años.

¿Qué pasa por la cabeza del 'Tigre'? Seguir buscando nuevos jugadores que se sumen a la selección, mientras tanto aprovechar los amistosos para medir su equipo base, en donde se encuentra la 'Pulga' Ruidíaz como '9', además de la vuelta de Tapia y la continuidad de Cueva a pesar de sus últimos bajos rendimientos.

¿Te gusta el equipo base de Gareca o crees que hay otros futbolistas que pueden ingresar?