Flamengo vs Fluminense EN VIVO por la jornada 29 del Brasileirao

Flamengo recibirá a Fluminense EN VIVO en el estadio Maracaná, este sábado 13 a las 3:00 p.m. por la fecha 29 del Brasileirao. La transmisión estará a cargo de GOLTV, además podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

En el considerado, el ‘Clásico de Río de Janeiro’, Dorival Junior, entrenador del ‘Mengao’ espera mantener la racha invicta desde su llegada, luego de haber vencido con facilidad a Corinthians en la jornada anterior por 3-0, que le sirvió para ubicarse dentro de los 3 primeros puestos de la tabla.

Bom dia, Nação! 25 mil ingressos vendidos e setor Norte esgotado para o #FLAxFLU ! Vendas seguem no Maracanã, Gávea e demais pontos de venda. Para a torcida rubro-negra restam Leste Inferior, Leste Superior e Maracanã Mais, que são setores mistos. 👉 https://t.co/W8IJ4p0Ryb pic.twitter.com/bSFddH64dl

Con la ausencia de Alves, Diego y Rhodolfo por lesión, además de Miguel Trauco por su convocatoria con la Selección Peruana, Flamengo usará el mismo de la fecha 28, con Paqueta, Vitinho y Uribe en el ataque.

En la otra cara de la moneda, la cabeza del ‘Flu’, Marcelo Oliveira, tiene la consigna de sumar la mayor cantidad de puntos posibles hasta llegar dentro de los líderes del torneo. Y luego de derrotar a Paraná, llegará con la ‘mecha prendida’.

En los últimos 5 enfrentamientos entre Flamengo vs Fluminense, el equipo ‘rubronegro’ se ha llevado los tres puntos hasta en cuatros oportunidades, mientras que el otro duelo restante terminó en empate.

Na véspera do clássico Fla-Flu, o elenco Tricolor não teve moleza. Os jogadores treinaram forte de olho no adversário este sábado. Veja as fotos da atividade >> https://t.co/IQSBU9FYci #VamosFluzão

📷: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/3BEKwstSEI