Bolivia vs Myanmar EN VIVO: Partido amistoso por fecha FIFA

Bolivia y Myanmar se enfrentan este sábado 13 de octubre a las 7:00 a.m. (hora peruana) en un partido amistoso de Fecha FIFA. El duelo se jugará en el Estadio Thuwanna YTC de Yangon y será transmitido por Bolivia TV, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Bolivia sigue en busca de encontrar el mejor equipo para la próxima Copa América y Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Bajo las órdenes del venezolano César Farías, el combinado altiplánico ya se encuentra en el continente asiático con gran parte de sus figuras, entrenando y planeando la estrategia adecuada para ganar.

La Verde le toma el pulso al Thuwunna Stadium



El seleccionado nacional ya trabaja como exige su entrenador, César Farìas, con intensidad de cara al lance del próximo sábado,frente a Birmania, desde las 07.30, https://t.co/OeQ9OZtqai pic.twitter.com/ZWLnZBoh6U — FBF (@fbf_oficial) 11 de octubre de 2018

La presencia de Marcelo Moreno Martins en la delantera es seguridad de gol, pues anotó el gol del 2-2 ante Arabia Saudita, tras ingresar en el segundo tiempo. Sin embargo, a pesar de los últimos rivales considerados de bajo nivel en el mundo, no ha logrado conseguir victorias, extendiendo a 8 los partidos sin poder ganar.

Por su parte, la Selección de Myanmar necesita llegar a su mejor forma futbolística para afrontar lo que será el campeonato de la AFF. No obstante, el equipo atraviesa por una pequeña crisis de resultados, pues lleva dos duelos consecutivos sin saber lo que es conocer la victoria: ante China PR cayeron por 1-0 y 3-0 ante Indonesia hace unos días.

Bajo las órdenes del alemán Antoine Hey, el representativo de Myanmar, o Birmania como también se le conoce, intenta realizar un fútbol práctico. El Estadio Thuwanna YTC cuenta con una capacidad para 32.000 espectadores y se espera que una gran cantidad de público local asista a ver el encuentro y alentar a su seleccionado.

Así llego la Selección Boliviana de Fútbol a Birmania pic.twitter.com/7LOjalnT4l — FBF (@fbf_oficial) 10 de octubre de 2018

POSIBLES ALINEACIONES DEL BOLIVIA vs MYANMAR EN VIVO ONLINE

XI Bolivia: Viscarra; Ribera, Haquin López, Valverde, Sagredo; Campos, Saavedra, Wayar, Cardozo, Alvárez y Vaca.

XI Myanmar: S. Sann; H. David, H. Htike, T. Thein, S. Kyaw; M. Maung, B. Hlaing, K. Ye; S. Aung, Kaung y Maun Lwin.

HORARIOS DEL BOLIVIA vs MYANMAR EN VIVO ONLINE

Perú: 7:00 a.m.

México: 7:00 a.m.

Argentina: 9:00 a.m.

Colombia: 7:00 a.m.

Ecuador: 7:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Uruguay: 9:00 a.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el BOLIVIA vs MYANMAR?

Si quieres seguir en Internet el BOLIVIA vs MYANMAR, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.