La espectacular respuesta a Chile por pintas a los camerinos del Estadio Nacional

En la previa del Perú vs Chile se luce un motivador mensaje en una pantalla gigante en el Hard Rock Stadium dedicado a los millones de hinchas nacionales, pero que además, es una respuesta directa a aquella vez donde los futbolistas de 'La Roja' pintaron los camerinos del Estadio Nacional.

“Por aquí pasó unida la mejor hinchada del Mundo”, señala la espectacular campaña de una marca nacional con motivo al reciente reconocimiento del premio “The Best Awards” otorgado por la FIFA a la la afición peruana tras el Mundial Rusia 2018. Obviamente este mensaje es una respuesta al “Respeto, por aquí pasó el bicampeón de América”

Durante la semana, Arturo Vidal reconoció que aquel episodio fue un error, aunque fue claro que no dirá al autor de las pintas. "Claramente fue un error. Claro que no se debe hacer eso. Son momentos que uno vive en el instante y no piensa. Ya está en el pasado, la Selección Peruana creció mucho con eso. Lo tomaron con rabia y les fue bien y fueron al Mundial"

La idea de cerveza Cristal es seguir alentando a la ‘Blanquirroja’ y hacer sentir que somos locales durante los próximos partidos. En esta ocasión, se difundió un mensaje a través de pantallas digitales dentro y fuera del estadio: “Por aquí pasó unida la mejor hinchada del mundo”, reactivando la pasión de los hinchas durante el encuentro con el equipo chileno.