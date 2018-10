Perú vs Chile: Raúl Ruidíaz, el '9' que nos hizo sufrir ante los chilenos

El partido de anoche confirmó lo que todos temíamos: la falta de gol de un ‘9’ en la selección peruana, que sin duda es la preocupación de Gareca y todo un país tras la suspensión de Paolo Guerrero. Esa es la realidad. Lamentable pero cierto.

Ayer Raúl Ruidíaz tuvo la oportunidad de decir “presente, aquí estoy”, pero una vez más le costó. No está en discusión su calidad como jugador profesional, lo ha demostrado goles en Universitario, ‘U’ de Chile, Morelia y ahora en el Seattle Sounders de la MLS, pero cada vez que pone la ‘blanquirroja’ nos hace sufrir más de la cuenta. Ayer en Miami en el primer tiempo la ‘Pulga’ falló dos ocasiones claras de gol en el área: la primera por no driblar al arquero chileno De Paul y la segunda, más ‘rochoso’, por no saber asegurar cuando tenía el arco enfrente.

En la parte complementaria a Ruidíaz le pasó factura lo errado en la primera etapa. No salió con esas ganas de demostrarle a todo un país que puede ser el ‘9’ que tanto buscamos. Fue cambiado faltando 5 minutos por Yordy Reyna. Pero se espera que se tome su revancha el próximo martes ante Estados Unidos.