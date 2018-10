Modric fue duramente criticado por un ex Real Madrid: "Perisic fue mejor"

Luka Modrić, honrado con el premio The Best 2018, es gran favorito a ganar el Balón de Oro. Pese a que Croacia no conquistó la Copa del Mundo, el volante 'merengue' apunta a destronar a Cristiano Ronaldo con dicha distinción.

La mayoría de entrenadores, dirigentes y jugadores están convencidos que Modric se alzará con el Balón de Oro. Sin embargo, hay un personaje que no está de acuerdo y asegura que Neymar es mucho mejor que el mediocampista croata.

Vanderlei Luxemburgo, exjugador del Real Madrid, arremetió contra Modric al señalar que el volante croata no mereció ganar el Balón de Oro. Para Luxemburgo, Ivan Perišić mereció más el premio que el astro del conjunto 'merengue'.

"Creo que el croata que juega por la derecha (Perisic), no recuerdo ahora su nombre, fue más importante que Modric. No diría que fue el jugador principal del Mundial", disparó Luxemburgo, quien aseguró que Neymar será el mejor del mundo en un par de años.

EL DATO:

Luka Modric registra su séptima temporada en el combinado 'merengue'. El croata sumó 160 partidos con el Tottenham antes de llegar al Bernabéu.