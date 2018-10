Argentina vs Brasil TOTALMENTE EN VIVO vía TyC Sports: horario, alineaciones, programación y canales TV del amistoso por fecha FIFA

Argentina y Brasil revivirán una moderna y nueva edición del 'Clásico de las Américas' este martes 16 de octubre (1.00 p.m. - hora peruana; 3.00 p.m. - hora argentina / EN VIVO ONLINE vía TyC Sports, DirecTV, SporTV y Globo) en el estadio King Abdullah Sports City, de Arabia Saudita, partido amistoso por el marco de la fecha FIFA.

Tras la goleada (4-0) sobre Irak, la selección de Argentina, que por ahora continúa con Lionel Scaloni como director técnico, sostendrá su segundo partido amistoso en las canchas de Arabia Saudita enfrentando al rival de siempre, Brasil.

A la espera del seleccionador definitivo, Argentina busca sumar ensayos de cara a la formación de un plantel para la Copa América 2019, y que mejor que enfrentando a Brasil, que será el anfitrión del evento sudamericano.

Sin cuatro de sus referentes: Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, Argentina ensaya variantes y este segundo partido contra Brasil de la gira asiática no será la excepción.

Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar se repartirán el mediocampo, mientras que en ofensiva Mauro Icardi aparecerá como referencia de área en lugar de su compañero del Inter, Lautaro Martínez. Argentina espera consolidad un nuevo equipo que no dependa siempre de la magia de Messi.

Asimismo en la defensa volverá Nicolás Otamendi, que no formaba la zaga central de Argentina desde el Mundial de Rusia; en esta ocasión será con Germán Pezzella. Ambos buscarán frenar a Neymar y Coutinho, estrellas de Brasil.

Eduardo Salvio pasará al mediocampo junto con Maximiliano Meza y Ángel Correa para intentar abastecer al delantero centro Mauro Icardi en busca de un triunfo en el 'superclásico' sudamericano (Argentina vs. Brasil).

Brasil también ensaya once, pero mantiene a Neymar

En tanto, el seleccionador de Brasil, Tite, introducirá previsiblemente hasta seis cambios con respecto al once titular que salió contra Arabia Saudita el pasado viernes. Argentina es un adversario de mucho cuidado y pondrán a lo mejor que tiene en el campo.

El portero Éderson, los defensas Fabinho, Pablo y Alex Sandro, el centrocampista Fred y el delantero Gabriel Jesús deben dejar su sitio en el equipo por Alisson, Danilo, Miranda, Filipe Luis, Arthur y Roberto Firmino.

El "superclásico" contra Argentina será el cuarto amistoso de la pentacampeona del mundo (Brasil) desde que cayó eliminada en cuartos de final del Mundial de Rusia frente a Bélgica (2-1).

En los previos, Brasil ya venció a Estados Unidos (2-0) y a El Salvador (5-0) y el pasado viernes hizo lo propio con Arabia Saudita, a la que derrotó por 2-0, sin demasiado brillo y con goles de Gabriel Jesús y Alex Sandro.

Ontem foi mais um dia de trabalho para a #SeleçãoBrasileira! Time se prepara para amistoso contra a Argentina, que será realizado amanhã, 15h. ⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/qpBMgQGZhk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 15 de octubre de 2018

En este nuevo ciclo, Neymar ha asumido la capitanía permanente de la selección de Brasil y actúa con total libertad por toda la zona de ataque, en su papel de camisa 10, menos recostado en el flanco izquierdo. Además, espera ser la figura de este partido número 100 ante Argentina.

El objetivo de la comisión técnica es ir subiendo el nivel de los amistosos -el 16 de noviembre se enfrentará con Uruguay en Londres- de cara a la próxima edición de la Copa América, que albergará Brasil en 2019.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: ARGENTINA VS. BRASIL

Perú: 1.00 p.m.

México (Centro): 12.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 11.00 a.m.

México (Noroeste): 10.00 a.m.

Costa Rica: 12.00 p.m.

Ecuador: 1.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 a.m.

Estados Unidos (Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 1.00 p.m.

Argentina: 3.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 3.00 p.m.

Paraguay: 3.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 4.00 p.m.

Bolivia: 2.00 p.m.

Venezuela: 2.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Guatemala: 12.00 p.m.

Honduras: 12.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m. (miércoles 17 de octubre)

Francia: 8.00 p.m. (miércoles 17 de octubre)

Alemania: 8.00 p.m. (miércoles 17 de octubre)

Inglaterra: 7.00 p.m. (miércoles 17 de octubre)

GUÍA DE CANALES TV: ARGENTINA VS. BRASIL

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina y TyC Sports Interior.

Brasil: SporTV y Globo.

Portugal: Sport TV2.

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT.

España: #Vamos.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Albania: SuperSport 4 Digitalb.

Andorra: beIN Sports 1.

Austria: DAZN.

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 1.

Brunei: Astro Go.

Canadá: DAZN, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada y beIN Sports Canada.

China: PPTV Sport China.

Croacia: Arena Sport 1.

República Checa: Nova Sport 1.

Internacional: Bet365.

Israel: Sport 2.

Serbia: Arena Sport 1 Serbia.

Malasia: Astro Go y Astro SuperSport 2

Mónaco: beIN Sports 1

Montenegro: Arena Sport 1, Arena Sport 1 Serbia

Holanda: Fox Sports Go, Fox Sports 4

Polonia: TVP Sport y TVP Sport Live Streaming.

Rumanía: Telekom Sport 1 Romania.

Serbia: Arena Sport 1, Arena Sport 1 Serbia

Eslovaquia: Nova Sport 1.

Eslovenia: STV 1.

Suiza: DAZN.

ALINEACIONES PROBABLES: ARGENTINA VS. BRASIL

Argentina: Sergio Romero; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Maximiliano Meza, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Eduardo Salvio, Mauro Icardi y Angel Correa.

Entrenador: Lionel Scaloni

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luís; Casemiro; Fred (Arthur), Renato Augusto, Coutinho, Neymar; Firmino.

Entrenador: Tite.