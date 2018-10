Modric: "Messi es uno de los mejores de la historia, pero nunca jugaré con él"

Son los diferentes y más pensantes en sus respectivos clubes y selecciones. Si jugarían en el mismo equipo - probablemente- lo ganarían todo. Pero eso no pasa por la cabeza de Luka Modric, quien aseguró que nunca compartiría camerinos con Lionel Messi.

El volante croata compareció una extensa y entretenida entrevista a 'France Football', donde habló de sus chances de ganar el Balón de Oro, su relación con Cristiano Ronaldo y, sobre todo, la posibilidad de jugar con Messi. 'Lukita' lo tiene claro: "Yo juego contra él".

"¿Jugar con (Lionel) Messi? Yo juego contra él. No con él. Es obvio que Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia, pero nunca jugaré con él", agregó Modric, quien ganó el Balón de Oro del Mundial de Rusia y el premio The Best 2018.

Como se sabe, la última vez que 'Lukita' y la 'Pulga' se enfrentaron fue en la fase de grupos del Mundial de Rusia. Aquella vez el conjunto 'ajedrezado' le metió un baile al combinado 'albiceleste'. Modric marcó uno de los tres tantos de Croacia.

De otro lado, el "10" cree que Antoine Griezmann es favorito para alzarse con el Balón de Oro. "Citaría a Griezmann porque es uno de los futbolistas franceses que pueden ganarlo y, además, ha hecho un gran año. Le citaría a él por todo lo que ha logrado este año", indicó.

EL DATO:

Luka Modric disputó 43 partidos en la última temporada.