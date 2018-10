Marcelo Bielsa donó a Newell's Old Boys un hotel valorizado en 2,5 millones de dólares

Marcelo Bielsa volvió a hacer una 'locura' de amor por su equipo de toda la vida: Newell's Old Boys. El actual entrenador del Leeds United ha donado al equipo argentino un hotel que está valorado en 2,5 millones de dólares. Esa obra ha sido supervisada por la familia Bielsa y, según comenta Olé, será inaugurado el próximo 3 de noviembre, mismo día en el que el cuadro de 'La Lepra' cumpla 115 años de fundación.

No es novedad que Marcelo Bielsa esté ligado aún al cuadro argentino que le dio la posibilidad de ser quien es hoy. El entrenador argentino inició como director técnico en las menores del Newell's Old Boys en el año 1982 y fue ascendiendo hasta llegar a dirigir al primer equipo en 1990. Aquella temporada (1990/1991), salieron campeones de la Primera División del Fútbol Argentino. Al año siguiente lograron ganar el Campeonato Clausura, pero no pudieron lograr el bicampeonato.

Cabe recordar que el estadio del cuadro argentino lleva el nombre del entrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, y tiene una capacidad para 42,000 espectadores. Este coloso se encuentra dentro del Parque Independencia, en la ciudad de Rosario. En esta cancha, el 'Loco' dio sus primeras indicaciones como director técnico de manera oficial.

Este hotel en mención tiene alrededor de 2,000 metros cuadrados. Es un amplio lugar para que los jugadores puedan concentrar de una muy buena manera, además de que cuenta con cinco plantas y está situado en un lugar estratégico: entre los vestuarios de Primera y las canchas auxiliares. Tiene un garage amplio y un acceso especial para el bus oficial del equipo. Así, los futbolistas no tendrán que salir del edificio para entrar en el vehículo.