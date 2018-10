Ingleses le dan con 'palo' a Ramos por su conducta antideportiva con Sterling

Sigue sin aprender. Sergio Ramos vuelve a ser noticia y no precisamente por algún gol al último minuto. Pues, el capitán de la selección española es duramente criticado por hinchas ingleses, quienes lo acusan de agredir a Raheem Sterling.

Este lunes España se midió fuerzas ante Inglaterra por la Liga de las Naciones de la UEFA. Pocos hablan del triunfo de 'Los tres leones', pues todas las miradas están dirigidas hacia Ramos, quien le propinó un pisotón al joven artillero de 23 años.

Varios aficionados ingleses cargan contra Ramos, central del Real Madrid, por una conducta antideportiva hacia Sterling. El capitán le propinó un pisotón al extremo del 'City', tras ser derribado en el área por Nacho Fernández.

How has no one picked up on Ramos purposely going to stamp on sterling #ESPENG pic.twitter.com/QIjvjHDDBU