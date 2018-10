Real Madrid: Raúl González y Joachim Löw encabezan la lista de reemplazantes de Julen Lopetegui [FOTOS]

Para nadie es un secreto que Julen Lopetegui ha recibido un ultimatum del Real Madrid. Si el técnico español no levanta al equipo con fútbol, goles y sobretodo triunfos, tendrá que alistar maletas y continuar su rumbo muy lejos del Santiago Bernabéu.

No obstante, en la 'Casa Blanca' no se quedan de brazos cruzados y ya elaboraron una minuciosa lista con los posibles sustitutos de Lopetegui en que caso este no levante. En la agenda se encuentran técnicos de renombre, con una importante trayectoria y otros que recién comienzan pero que son de la casa y son garantía de éxito.

Entre los candidatos se encuentran Antonio Conte, Jupp Heynckes, Claudio Ranieri y Laurent Blanc. Todos ellos entre los técnicos que se encuentran libres y dispuestos a asumir el difícil reto de conducir al campeón de Europa.

Pero quienes destacan y se encuentran resaltados en la agenda madridista son Joachim Löw y Raúl González. El primero tiene las horas contadas en Alemania y entre su palmarés destaca la Copa del Mundo de Brasil 2014, mientras que con González se puede apostar por un proyecto a largo plazo con alguien de la casa, estilo que ya dio resultados con Zinedine Zidane.

EL DATO:

Raúl González actualmente dirige a la categoría Cadete del Real Madrid.