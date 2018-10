La Selección de Gibraltar logró la segunda victoria oficial de su historia [VIDEO]

La UEFA intenta democratizar la competencia de las selecciones y por ello ideó la Nations League, torneo en que todas las representaciones tienen participación con equipos de su mismo nivel. La idea es que en las fechas FIFA tengan movimiento y que así vayan elevando su nivel para las siguientes competencias oficiales que se avecinan.

Esta situación permite que selecciones débiles tengan la opción de enfrentar, como parte del crecimiento a rivales de mismo nivel. Uno de los curiosos casos que se ha desprendido de este torneo es el de la Selección de Gibraltar, la cual es parte oficial de la FIFA desde el 2016, por lo que luchó por clasificar a Rusia 2018, aunque sin resultados favorables.

Full time



Gibraltar 2-1 Liechtenstein



That winning feeling twice in a week @UEFAEURO pic.twitter.com/zMQqq6pH3c