Monagas vs D. Anzoategui EN VIVO: Partido por la Liga de Venezuela

Monagas y Deportivo Anzoátegui se enfrentan este miércoles 17 de octubre a las 5:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 15 de la Liga de Venezuela. El partido se jugará en el Estadio Monumental de Maturín y podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Monagas viene realizando un gran torneo clausura, pues se ubica en el primer lugar con 30 puntos y con una buena ventaja sobre su más cercano perseguidor (Deportivo Táchira es 2° con 25 unidades). El buen rendimiento del equipo hace parecer poco probable que pierdan la punta, teniendo en cuenta la racha de partidos sin perder.

Los 6 partidos consecutivos sin conocer la derrota, siendo los últimos 4 de ellos victorias, los ponen como favoritos en este partido. No obstante, en Monagas no se confían y, a pesar de que su última derrota en la liga fue el 29 de agosto (2-1 en casa ante la Guaira), el entrenador José Rey tomará las precauciones debidas para no tropezar.

Por su parte, el Deportivo Anzoátegui ha sido irregular en esta campaña del Clausura. Esos resultados los han llevado a estar ubicados en el puesto N° 13 con solo 15 puntos, quedando a 7 unidades de llegar al último puesto de playoffs, el cual es ocupado por el Mineros (8°).

En la última fecha jugada, el Azoátegui consiguió una victoria sobre Carabobo (1-0), pero luego de ello tuvo que disputar duelos en la Copa Venezuela, donde quedó eliminado: el Aragua fue su verdugo en la etapa de semifinales, ganando el duelo de vuelta por 3-2 (ida 0-0). La derrota fue dolorosa y ahora buscan desquitarse.

POSIBLES ALINEACIONES DEL MONAGAS vs DEPORTIVO ANZOÁTEGUI EN VIVO ONLINE

XI Monagas: Romero; García, Barberi, Flores, Suárez, García, O. González, Rodríguez, J. González, Reyes y Rojas.

XI Deportivo Anzoátegui: Ángel Hernández; D. McIntosh, Zapata, Arquimides Hernández, Yendis, Moreno, Marín, Griguol, Otero, Figuera y Dúquez.

HORARIOS DEL MONAGAS vs DEPORTIVO ANZOÁTEGUI EN VIVO ONLINE

Argentina - 19:00 horas

Perú - 15:00 horas (Movistar Deportes / Latina)

Colombia - 17:00 horas

Bolivia - 18:00

Brasil - 19:00 horas

Ecuador - 17:00 horas

Estados Unidos - 18:00 (Florida)

Venezuela - 17:00

Chile - 19:00 horas

España - 12:00 horas (miércoles 17)

Japón - 07:00 horas (miércoles 17)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el MONAGAS vs DEPORTIVO ANZOÁTEGUI?

Si quieres seguir en Internet el Monagas vs Deportivo Anzoátegui, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.