Colombia: despiden a futbolista por llegar a una práctica en estado de ebriedad

Hace unos días el jugador colombiano Andrés Ramiro Escobar fue despedido del Deportes Tolima por asistir a un entrenamiento en estado de ebriedad y hoy el presidente del club, Gabriel Camargo, dio detalles de lo que realmente pasó.

"Llegó a dormir al camerino durante una práctica y lo tuvieron que despertar para realizarle una prueba de alcoholemia que arrojó resultado positivo. Estaba fundido, duró hora y pico durmiendo en una camilla... le tomamos fotos", expresó el titular del Tolima.

Camargo explicó además que el jugador Escobar no aceptó renunciar por las buenas. "Le pedimos que pasara la carta de renuncia y no la pasó. No me cumplió y por eso estoy haciendo esto", indicó.

Andrés Ramiro Escobar solo tenía dos meses el Deportes Tolima. "Realmente él no estaba comprometido. Es una persona muy irresponsable. Ante el Atlético Junior tocó una vez el balón y el cuerpo técnico tuvo que marginarlo", sentenció Camargo.