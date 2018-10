¡Para la historia! Rooney cambió su camiseta con Alexander Callens [VIDEO]

A pesar que New York City perdió el último fin de semana por la MLS, Alexander Callens tiene un motivo especial para celebrar y que además lo recordará por los próximos años. Y es que, al término del partido, el zaguero peruano intercambió su camiseta con la estrella mundial Wayne Rooney.

¿Cómo pasó? Tras el pitazo final del partido, Alexander Callens junto a sus compañeros se dirigían a saludar al rival, en el camino se encontró a Wayne Rooney y fue precisamente que ahí intercambiaron camiseta para luego cerrar con un fuerte apretón de manos.

Acto después, Alexander Callens no dudó en compartir este increíble momento en sus redes sociales y de inmediato se convirtió en Viral. El defensor peruano agradeció el tremendo gesto del crack inglés que tuvo con él.

Como se sabe, Alexander Callens fue titular en New York City y jugó todo el partido. El exSport Boys hizo un buen partido, pero finalmente no pudo evitar la derrota de su equipo. En la próxima fecha enfrentarán a Philadelphia por la última jornada.

DATO:

Alexander Callens, con 25 años ha jugado en cuatro clubes (Sport Boys, Real Sociedad, Numancia y Ney York City). Su pase está valorizado en 850 mil euros,