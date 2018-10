Hinchas arengaron a Julen Lopetegui en la previa del Real Madrid vs Viktoria Plzen por la Champions League [VIDEO]

El momento que vive el Real Madrid debe de ser una de los peores inicios a lo largo de su historia. Curiosamente, con el técnico más exitoso de los últimos años, Zinedine Zidane, se vivió algo similar, sin embargo, a comparación de 'Zizou', Julen Lopetegui ha dado indicios de poder manejar una serie de estrellas consolidadas en el club blanco.

Incluso ya se habla de una decisión tomada por parte del presidente Florentino Pérez, quién habría optado por romper el contrato con el ex estratega de la selección española y estaría en la búsqueda de su reemplazante. No obstante, no sería nada fácil la disolución de su contrato: el club deberá de pagar la suma de 20 millones 600 mil dólares.

Esta millonaria indemnización se firmó en la previa del Mundial Rusia 2018, cuando Lopetegui era entrenador de la 'Furia Roja' y que, justamente por firmar por el conjunto del Santiago Bernabéu, fue destituido por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quién lo acusó de desleal.

A pesar de este panorama sombrío, algunos hinchas se dieron cita antes de que el ex arquero español abordara el bus del Real Madrid rumbo al encuentro con el Viktoria Plzen. "¡Vamos, Lopetegui! ¡Vamos, ahí! ¡Grande, Lopetegui!", fueron las arengas que se escucharon en el estacionamiento.

EL DATO

Real Madrid acumula 3 derrotas consecutivas: perdió ante CSKA de Moscú por 1-0 por la Champions League, Deportivo Alavés 1-0 y Levante por 2-1, ambos juegos por el torneo español.