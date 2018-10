La Liga quiere que se juegue el Barcelona vs Girona en Miami e irá al TAS

La Liga quiere que se juegue sí o sí el partido entre Barcelona y Girona en Miami. A pesar de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dejado en claro en el Consejo de la FIFA que se llevó a cabo en Rwanda, que prohibirán que se juegue este duelo de la Liga Santander en los Estados Unidos, el organizador del fútbol español está evaluando la posibilidad de acudir al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) para que se realice de igual manera el choque entre los equipos mencionados en Norteamérica.

El organismo español está esperando a que le llegue la notificación oficial por parte de la FIFA en el que se mencione que no podrán llevar el partido hasta Miami. Al momento de que llegue este documento, La Liga irá de manera inmediata al TAS para que este tribunal decida si se jugará o no el Barcelona vs Girona en Estados Unidos. "Escuchada la opinión del Comité de Stakeholders, el Consejo lo debatió y enfatizó el principio deportivo de que los partidos oficiales de liga deben jugarse dentro del territorio respectivo de la federación. El Consejo es muy claro en esto", fueron las palabras de Gianni Infantino.

Dentro del Reglamento de Partidos Internacionales, el Barcelona vs Girona está catalogado como un partido de segundo nivel, esto quiere decir que las probabilidades de que se juegue en Miami son muy escasas, pero aún así La Liga iría al TAS para que se evalúe la posibilidad de que se juegue el partido oficial de la Liga Santander en Estados Unidos. El objetivo principal es que los hinchas de los equipos en mención que residen en Norteamérica estén más cerca de sus estrellas y puedan apreciar un partido oficial desde muy cerca.

"Como presidente de la FIFA anuncio que la organización se opone a la idea de La Liga y prohibirá que el Girona vs Barcelona se dispute en Estados Unidos o en cualquier otro sitio que no sea España", fueron más palabras de Gianni Infantino en la reunión que tuvo esta mañana.