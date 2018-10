El enigmático saludo de Pelé a Maradona por su "diablo"

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, saludó a Diego Armando Maradona por su cumpleaños número 58. El 'Rey' le dedicó unas emotivas palabras a la leyenda viviente del fútbol argentino y le sugirió que pase una "noche tranquila".

"Feliz cumpleaños, amigo. Probablemente pases una noche tranquila con un libro, pero espero que también te hagas tiempo para un pequeño festejo", escribió Pelé en su cuenta de Twitter. ¿Qué quiso decir la 'Perla Negra' con dicha publicación?

Equipos, futbolistas, entrenadores, celebridades...nadie se olvida de Diego Armando Maradona, actual entrenador del Dorados de Sinaloa, quien hoy está de "diablo" en México. Pelé no fue ajeno a ello y se unió a la cadena de saludos hacia el 'Pelussa'.

Cabe resaltar que Maradona y Pelé tuvieron algunos cruces mediáticos hace un par de años atrás, sin embargo, eso cambió cuando el 'Pibe de oro' invitó al brasileño a su programa 'La Noche del 10'. Desde ese momento son "amigos".

Happy birthday, my friend. You will probably be having a quiet night in with a good book but I hope you also find time to have a small celebration! / Feliz aniversário, Diego. Sei que terá uma noite tranquila lendo um livro, mas espero que também faça uma pequena comemoração! pic.twitter.com/aUfJwvPh6M