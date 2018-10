Cruz Azul vs Monterrey VER EN VIVO ONLINE vía INTERNET TDN, Televisa y Univisión: horario ONLINE, trasmisión en DIRECTO y formaciones de la final de la Copa MX | GUÍA TV

Cruz Azul vs Monterrey VER EN VIVO ONLINE vía TDN, Televisa Deportes, Univisión Deportes, FOX Sports 2 y ESPN 2: la 'Máquina Cementera' y los 'Rayados' chocarán este miércoles 31 de octubre (8.36 p.m. - hora mexicana) en el Estadio BBVA Bancomer por la final de la Copa MX 2018.

El portugués Pedro Caixinha, técnico del Cruz Azul, aseveró que jugar la final de Copa MX ante el Monterrey es apenas un primer paso en su proyecto a largo plazo de la 'Máquina Cementera', con el que espera dejar como herencia algo inspirador y tangible.

"Esto que tengo con Cruz Azul es un compromiso más allá de la Copa MX. Este semestre queremos el doblete porque Cruz Azul es una institución grande en México, un país muy futbolero. Lo que queremos es conseguir el reto del doblete y ganar, porque debemos dejar en claro que nuestro proyecto es dejar muchas cosas aquí", dijo el entrenador de la 'Máquina Cementera'.

#LlegóLaMáquina a Monterrey y así nos recibió parte de nuestra gran afición. pic.twitter.com/klbOrqQDJR — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 30 de octubre de 2018

Cruz Azul tiene una cita con su destino. Aunque está en juego la Copa MX, lo cierto es que la mayoría de sus futbolistas quieren dejar atrás los ingratos recuerdos de finales perdidas y de fracasos consumados por anteriores dirigencias y jugadores contra Monterrey.

En ese sentido, el delantero argentino, Martín Cauteruccio, que ha encontrado la vía de los goles, especialmente en Copa MX con cinco en su cuenta, afirmó que es momento de que Cruz Azul se desprenda de viejos fantasmas derrotistas frente al Monterrey.

¡Buenos días, Azules! Este día viajamos a Monterrey, mañana jugamos la Gran Final de Copa MX. 🏆⚽️#LlegóLaMáquina pic.twitter.com/9KCMQaQL4v — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 30 de octubre de 2018

"Siempre digo que los errores no son causas perdidas, más si correspondieron a jugadores que ya no están, en lugar de eso los veo como aprendizaje. Nosotros no vivimos del pasado, sino de lo que hoy estamos haciendo. Estamos contentos con eso y esperamos obtener muchos resultados positivos".

El guardameta Jesús Corona, que cumple su noveno año como integrante del plantel de Cruz Azul, ha sido testigo de varios intentos fallidos del equipo por coronarse y de esos agrios momentos ha aprendido también a levantarse, sobre todo ahora que el equipo tiene una gran motivación ante Monterrey.

"Sí observo cosas diferentes. No sólo por la Copa MX sino por la Liga. Pedro Caixinha ha hecho un equipo unido y comprometido. Ahora viene la primera prueba de lo que nos planteamos al inicio del semestre y la vida no parará aquí, tendremos que seguir adelante", declaró.

A la llegada a Monterrey, norte de México, el director deportivo del Cruz Azul, Ricardo Peláez, fue recibido por varios aficionados que le suplicaban sacar un campeonato como lo hizo en años anteriores con el rival, el América, a lo que contesto: "de eso ya no me recuerden, ya no soy del América, vengo por Cruz Azul".

HORARIOS EN EL MUNDO, PAÍS POR PAÍS: CRUZ AZUL VS. MONTERREY

Perú: 9.36 p.m.

Argentina: 11.36 p.m.

México (Centro): 8.36 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.36 p.m.

México (Noroeste): 6.36 p.m.

Costa Rica: 8.36 p.m.

Ecuador: 9.36 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.36 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.36 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.36 p.m.

Colombia: 9.36 p.m.

España: 3.36 a.m. (jueves 1 de noviembre)

España (Islas Canarias): 2.36 a.m. (jueves 1 de noviembre)

Uruguay: 11.36 p.m.

Paraguay: 11.36 p.m.

Chile: 11.36 p.m.

Brasil: 12.36 a.m. (jueves 1 de noviembre)

Bolivia: 9.36 p.m.

Venezuela: 9.36 p.m.

Canadá: 9.36 p.m.

Guatemala: 8.36 p.m.

Honduras: 8.36 p.m.

Italia: 3.36 a.m. (jueves 1 de noviembre)

Francia: 3.36 a.m. (jueves 1 de noviembre)

Alemania: 3.36 a.m. (jueves 1 de noviembre)

Inglaterra: 2.36 a.m. (jueves 1 de noviembre)

Japón: 11.36 a.m. (jueves 1 de noviembre)

Corea del Sur: 11.36 a.m. (jueves 1 de noviembre)

Australia: 1.36 p.m. (jueves 1 de noviembre)

China: 10.36 a.m. (jueves 1 de noviembre)

GUÍA DE CANALES TV: CRUZ AZUL VS. MONTERREY

México: Afizzionados, FOX Play Norte, TDN, ESPN Play Norte, Univision, TDN, ESPN 2 Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Televisa Deportes En Vivo y Canal 5 Televisa 2.

Estados Unidos: FOX Deportes.

Costa Rica: ESPN2 Norte, FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, TDN y ESPN Play Norte.

República Dominicana: ESPN 2 Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte y FOX Play Norte.

El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, TDN, FOX Play Norte, ESPN Play Norte y ESPN 2 Norte.

Guatemala: ESPN Play Norte, FOX Play Norte, TDN, ESPN 2 Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Honduras: TDN, ESPN2 Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte y FOX Play Norte.

Nicaragua: ESPN Play Norte, FOX Play Norte, ESPN 2 Norte, Fox Sports 2 Cono Norte y TDN.

Panamá: Fox Sports 2 Cono Norte, TDN, FOX Play Norte, ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte.

Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Belice: ESPN Play Norte, ESPN 2 Norte, Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

TDN, TELEVISA DEPORTES Y CANAL 5: CRUZ AZUL VS. MONTERREY

Sky (México, Argentina y República Dominicana) - TDN: Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD).

Star TV (México) - TDN: Canal 510.

Izzi (México) - TDN: Canal 501 (SD).

Telecable (Costa Rica) - TDN: Canal 51.

Telecable (Tampico) - TDN: Canal 17.

Eii NRT (Monclova) - TDN: Canal 55 (SD) , Canal 56 (TDcentro), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD).

UNIVISIÓN DEPORTES EN VIVO: CRUZ AZUL VS. MONTERREY

Dish Network (Estados Unidos): Canal 869 (SD/HD)

DirecTV (Estados Unidos): Canal 464 (SD/HD)

AT&T (Estados Unidos): Canal 658.

Claro TV (Puerto Rico): Canal 614.

Veizon (Estados Unidos): Canal 1524.

FOX SPORTS EN VIVO: CRUZ AZUL VS. MONTERREY

FOX Sports Norte México (Dish): Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD).

FOX Sports Norte México (Sky): Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD).

ALINEACIONES PROBABLES: CRUZ AZUL VS. MONTERREY

Cruz Azul: José Corona, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete, Julio Domínguez, Gerardo Flores, Elías Hernández, Iván Marcone, Edgar Méndez, Rafael Baca, Javier Salas, Martín Cauteruccio.

Entrenador: Pedro Caixinha.

Monterrey: Marcelo Barovero, Leonel Vangioni, Nicolás Sánchez, Johan Vásquez, Jesús Molina, Celso Ortiz, Edson Gutiérrez, Jesús Gallardo, Jonathan Gónzalez, Dorlan Pabón, Guillermo Madrigal.

Entrenador: Diego Alonso.