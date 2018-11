Antoine Griezmann cree que puede alcanzar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Antoine Griezmann es consciente que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los mejores futbolistas de la última década, sin embargo, confía en poder arrebatarle algún premio a los jugadores que calificó como leyendas.

"Messi y Cristiano son dos jugadores que van a ser leyendas, en la regularidad son de los mejores, los mejores, pero en un año les puedes pillar (alcanzar)", dijo el delantero francés en una entrevista a ESPN.

Asimismo, Antoine Griezmann hizo una comparación con el baloncesto. LeBron James es uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, sin embargo, no todas las temporada ganará el MVP.

"Puede pasar en la NBA con LeBron; LeBron es, para mí, el mejor de la historia del baloncesto con Michael Jordan, pero en un año el MVP te lo puede ganar Russell Westbrook o James Harden. Cristiano y Messi son ejemplos para mí y, a veces, cuanto tenía 20 años intentaba ver qué hacían para copiarles algunas cosas", dijo el popular 'Principito'.

Finalmente, 'Grizi' asegura que le gustaría culminar su carrera en Estados Unidos, un país que admira por la pasión que despiertan otros deportes como el fútbol americano o el baloncesto.

"Es una mentalidad diferente, el show que tienen en la NBA o el fútbol americano me gusta mucho. Y, bueno, porque cuando voy allí nadie me conoce -admite entre risas- y eso también me ayuda. Yo quiero jugar en la MLS, quiero terminar mi carrera allí", culminó el hoy delantero del Atlético Madrid, quien aspira a ganar el Balón de Oro.

EL DATO

Griezmann tiene contrato hasta el 2021 con el Atlético Madrid.