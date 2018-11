El jugador que no tiene en mente 'pegar' la vuelta al Camp Nou

El Barcelona, en más de una oportunidad, ha intentado recuperar a Gerard Deulofeu pero no ha tenido suerte en los dos tanteos. Pues, el atacante español quiere seguir su carrera en el Watford, cerrándole así las puertas al combinado 'blaugrana'.

El propio jugador desveló en una entrevista a un portal inglés que por su cabeza no pasa 'pegar la vuelta' al Barça, donde marcó 2 dianas en 23 partidos. Dichas declaraciones han causado un gran revuelo en la interna 'culé'.

"Dije que no volvería a Barcelona. Lo intenté dos veces y si en esas dos veces no funcionó, no quiero intentarlo tres veces. Jugar allí es muy difícil y, además, no tuve las suficientes oportunidades. Ahora, estoy aquí en Watford", disparó Deulofeu a 'Watford Observer'.

Como se sabe, Deulofeu llegó al Watford cuando André Carrillo era titular en el equipo. El español empezó a destacar más que el peruano y ello le valió para quedarse. Pues, el conjunto inglés compró la carte pase del extremo hispano por 13 millones de euros.

EL DATO:

Gerard Deulofeu tuvo un paso fugaz en el AC Milan de Italia (2016-17)