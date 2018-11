José Mourinho no piensa en el título de la Premier League

Manchester United no tuvo un buen inicio de temporada. José Mourinho se ha peleado con casi todos los jugadores importantes que tiene el equipo. Paul Pogba y Alexis Sánchez no están contentos con su entrenador y ahora volvió a generar polémica luego de decir en conferencia de prensa que no piensa en el título de la Premier League debido a que no están dentro de los cuatro primeros en la clasificación. Es octavo.

"Cuando estás fuera de los cuatro primeros no creo que debas hablar de ganar el título. Cuando te metes en esos puestos, en los que creo que estaremos, puedes mirar más arriba, ver la distancia, ver el calendario, analizar la situación en ese momento con lesiones y sanciones", fueron las primeras palabras de José Mourinho en conferencia de prensa previo a lo que será el partido ante el Bournemouth por la siguiente jornada de la liga inglesa.

"En este momento, estamos fuera del top cuatro, así que ahora lo que necesitamos es conseguir puntos e intentar estar en una mejor posición para finales de diciembre, que creo que lo conseguiremos", siguió hablando al respecto. 'Mou' está seguro de que su equipo se levantará del mal inicio de campeonato y buscará meterse dentro de los primeros para pelear por algo más.

Aseguró que la clave para que se pueda revertir la situación es que se concentren en ellos mismos. Dos jugadores se han recuperado y podrían tener minutos si el estratega portugués lo decide así. Ante el Bournemouth vuelven a la convocatoria Jesse Lingard y Alexis Sánchez, futbolistas que no estuvieron en el último partido por debidas lesiones.

"Tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y hacerlo mejor. Hasta finales de diciembre es lo que tenemos que hacer, centrarnos en nuestro potencial, en los problemas que tenemos y la calidad que atesoramos. Tenemos que trabajar duro, mejorar e intentar meternos entre los cuatro primeros", finalizó.