Leicester City vs Cardiff EN VIVO por la fecha 11 de la Premier League

La escuadra de Leicester City visitará este sábado 3 de noviembre al conjunto de Cardiff en el Cardiff City Stadium a las 10:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 11 de la Premier League, la cuál será transmitida por DIRECTV Sports, NBCSports y Telemundo Deportes.

Los Foxes afrontarán su primer partido luego del trágico fallecimiento de Vichai Srivaddhanaprabha en un accidente de helicóptero. El entonces presidente y dueño del Leicester City había emprendido la dura tarea de revalorizar la imagen de los Zorros y lo logró con el campeonato de la Premier League algunas temporadas.

La sensible desaparición del empresario tailandés ha conmovido a todo el plantel dirigido por el francés Claude Puel, quienes han hecho el juramento de honrar su memoria y salir de la difícil situación en la que se encuentran.

"Este fin de semana, y todos los partidos posteriores, jugamos para honrar a un hombre que hizo mucho por nuestro club. El resultado no es importante, pero nuestro deseo, nuestras acciones para dar lo mejor de nosotros para honrar a nuestro presidente, es lo más importante".

