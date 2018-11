Achraf Hakimi defendió a Julen Lopetegui asegurando que le faltó tiempo para demostrar su potencial

Julen Lopetegui inició el año de la peor manera posible en el Real Madrid al perder la Supercopa de Europa ante el Atlético Madrid en el partido único que se jugó en Marruecos. Además, empezó con pie derecho en la Liga Santander, pero luego fue cayendo y no pudo sumar victorias en cinco partidos. Muy aparte de que perdió un encuentro de la fase de grupos de la Champions League. Todos esos factores influyeron para que la directiva tome la decisión de despedirlo.

Sin embargo, uno de los jugadores de Real Madrid que no está en Chamartín esta temporada debido a que se encuentra en Borussia Dortmund a manera de préstamo lo ha defendido. Achraf Hakimi ha asegurado que Lopetegui es un grandísimo director técnico y que no le han dado el tiempo suficiente para que demuestre todo su potencial.

"Me ha sorprendido lo poco que ha estado. No ha tenido tiempo de demostrar el potencial que tiene como entrenador. Un equipo como el Madrid va a cambiar la dinámica que tiene y va a salir del bache que tienen ahora", fueron las primeras palabras que dijo acerca de la sorpresiva salida de Julen Lopetegui del banquillo merengue.

Acerca de la salida de Zinedine Zidane aseguró que los agarró de sorpresa a todos los futbolistas del Real Madrid, no sabían absolutamente nada ya que fue de un día para otro. "No sabíamos nada. Creíamos que iba a continuar en el Madrid. Él sabe realmente los motivos por los que se marchó. Decidió eso, me alegro por él y se merece todo lo bueno que le pase".

Cabe recordar que tras la salida de Julen Lopetegui, el estratega interino que asumió el cargo es Santiago Solari, el argentino-español que dirigía al Real Madrid Castilla. Acrhaf Hakimi fue fundamental en algunos partidos de la 'Casa Blanca' en los que no pudo estar Daniel Carvajal por lesión. Consiguió la Champions League y esta temporada se mudó a Alemania a manera de préstamo. ¿Volverá?